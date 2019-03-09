غادة عبدالرازق ويسرا ونيللي كريم وعمرو يوسف خارج السباق الرمضاني

تسبب بطء التحضيرات وعدم كتابة الحلقات بشكل كامل وفشل التسويق في أزمة لعدد كبير من نجوم الدراما المصريين حيث خرج عدد كبير منهم من السباق الرمضاني لهذا العام في اللحظات الأخيرة بالرغم من معاينة أماكن التصوير وترشيح الأبطال التي ستشارك بالعمل.

غادة عبد الرازق



تعرض مسلسل «حدوتة مرة» لغادة عبد الرازق لعدة أزمات أثناء التصوير، أبرزها عدم استخراج الجهة المنتجة التصاريح اللازمة للتصوير، ما أسفر عن تطبيق نقابة المهن التمثيلية غرامة على منتج المسلسل.

وتوقفت أسرة المسلسل عن التصوير منذ أيام قليلة بسبب عدم تسويق العمل على الفضائيات وعدم اكتمال باقي فريق العمل الذي يشارك بالمسلسل، ومن المؤكد خروجه من السباق الرمضانى.

آسر ياسين



وكان من المفترض أن يشارك الفنان آسر ياسين في سباق رمضان بمسلسل «شبر مية»، والذي يشارك في بطولته نجلاء بدر وسارة نخلة، إلا أن تأخر موعد التصوير أجبرهم على الخروج من الشهر الكريم.

يسرا



وعلى الرغم من إعلان المؤلف مدحت العدل عن مشاركة «يسرا» في سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل «بيت العيلة»، إلا أن أسرة المسلسل لم تصور حتى الآن مشهدا من العمل، وهو الأمر الذي سيجبر المنتج جمال العدل على عرضه خارج موسم الشهر الكريم.

نيللى كريم



وانضمت أيضا إلى القائمة الفنانة نيللى كريم، حيث كان من المفترض أن تشارك بعمل درامى مع المنتج جمال العدل، إلا أن تأخر وقت التصوير وانشغالها بتصوير الجزء الثانى من الفيل الأزرق أجبرها على الخروج من رمضان.

عمرو يوسف



وخرج الفنان عمرو يوسف في اللحظات الأخيرة من السباق الرمضانى بعدما تعاقد مع شركة فنون مصر على مسلسل في رمضان، ولكن تأخر الشركة المنتجة في التعاقد كانت سببا في خروجه من الشهر الكريم، وفضَّل أن يركز في تصوير الجزء الثانى من أولاد رزق.