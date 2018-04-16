غادة عبد الرازق تصدم متابعيها بحذف كل أصدقائها على مواقع التواصل الإجتماعي

أحدثت الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ صدمة بين متابعيها وجمهورها بعد حذفها حسابات كل أصدقائها عبر احدى صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي وأصبحت لا تتابع أحداً.

وفوجئ جمهورها بهذه الخطوة التي تأتي على عكس ما هي معروفة به من حيث تفاعلها وتواصلها الدائم مع أصدقائها في الوسط الفني عبر صفحاتها.

وكان أيضاً من ضمن الذين حذفتهم، حساب الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب المعروف ان صداقة قوية تجمعهما، ولكن على ما يبدو أن عدم دعوتها إلى زفافها أدى إلى توتير العلاقة بينهما وذلك بحسب ما رجّح الكثير من المتابعين.