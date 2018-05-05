غادة عبد الرازق تعلق على غناء إليسا لمسلسل “ضد مجهول”.. وتتبادلان الغزل

تمّ الإعلان بالأمس عن غناء الفنانة اللبنانية ​إليسا​ لتتر مسلسل “​ضد مجهول​” والذي تقوم ببطولته الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​.

وقد أثار الموضوع جدلاً إيجابياً كبيراً حيث أثنى المتابعين على هذه الخطوة مطالبين التأكد من صحة الخبر، وبعد الأخذ والرد كثيراً على صورة نشرتها إليسا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تلقت إليسا عليها الكثير من التعليقات التي تستفسر عن الموضوع، علّقت عبد الرازق على الصورة قائلةً:”انتي قمر اصلاً وتتحبي مووووت وكان لية الشرف انك تغني تتر مسلسلي thank you”.

وبدورها ولتأكيد الخبر نشرت إليسا لاحقاً على صفحتها صورة مركبة لها ولبوستر المسلسل الذي تظهر عليه عبد الرازق وعلّقت بالقول:”من قال أنني لن أكون معكم هذا العام في رمضان؟ خلال أيام قليلة ستسمعون الأغنية الجديدة للمسلسل الجديد لعزيزتي غادة عبد الرازق”.

وأيضاً نشرت عبد الراوق الصورة نفسها عبر صفحتها الخاصة وعلّقت عليها بالقول:”واخيييرا أغنية ضد مجهول ملكة الإحساس إليسا تسلميلي يا ست الكل قريباً إنشاءالله love you”.