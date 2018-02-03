غادة عبد الرازق لـ عمرو اديب: “لو عمرو دياب حصله حاجة يبقى منك”

علقت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق على كلام الإعلامي عمرو أديب عن لياقة الفنان عمرو دياب.

ونشرت غادة عبد الرازق مقطع الفيديو عبر حسابها على انستغرام، موضحة أنها شاهدته الآن فقط، وقالت إنه في حالة حدوث مكروه لعمرو دياب سيكون السبب حسد عمرو أديب.

وكان عمرو أديب قد استعرض منذ يام خلال برنامجه “كل يوم” الذي يعرض على قناة “اون اي”، مقطع الفيديو الذي نشره عمرو دياب، وانفعاله في حديثه عن اللياقة البدنية والتدريبات الصعبة التي ظهر بها الفنان داخل صالة “الجيمانزيوم”، وعلق قائلا ” كيف يفعل كل ذلك وهو تجاوز الخمسين من عمره، وأنا أوشكت على الموت، وعمرو دياب يريد أن يعيش 50 سنة أخرى”