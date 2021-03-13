استذكرت غزل ابنة الفنان والمخرج السوري الراحل حاتم علي والدها بعد مرور أكثر من 3 شهور على وفاته عبر منشور نعته فيه بكلمات مؤثرة.

ونشرت غزل صورة من طفولتها تجمعها بوالدها وكتبت معلقة: “هي الصورة من أحلى الصور إلنا. لقيتها بغرفتي بالشام وضبيتها لطلعها معي عكندا. ولا كنت متخيلة انو رح ارجع طلعها بالهوقت القصير لأنعيك. صباح النور يا بابا. كيفك؟ بالعادة منحكي عن تفاصيل الحياة الفارغة: الطقس، الشغل، اخبار عامة.. و منأكد لبعض دائما انو “كلو منيح و تمام””.

وأضافت قائلةً: “بس هل مرة بابا، عم اكتبلك وما في شي منيح. عم بكتبلك من عالم انت ما عدت موجود فيه. رسالة مقطوعة رح يقرأها الكتير، إلا انت. الايام عم تمر بسرعة وكل شي عم يمشي. بس انا واقفة بالزمن بالنهار يلي رحت فيه. عقلي مو مستوعب هالواقع لسا. هالواقع البشع والقاسي. كيف بدي استوعب و لسا كان في الكتير؟ كتير اشيا مخططلها وبدك تحققها، و كتير اشيا بدي اتعلمها منك، واعرفها عنك، واحكي فيها معك..الوقت يلي قضيتو معك كان كتير قصير و ما بكفي. الوقت بالعالم كلو ما بكفي. بس كان بدي شوية وقت اكتر.بحبك كل يوم، وبشتقلك كل يوم، وبفكر فيك كل يوم. يا احلى أب و أجمل رفيق “نلتقي” بابيتو”.

يُشار إلى ان وفاة حاتم علي كانت قد صدمت الوسط الفني السوري والعربي بالإضافة للجمهور، حيث فارق علي الحياة بشكل مفاجىء في شهر ديسمبر الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال تواجده في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة.

ونُقل جثمان الراحل من القاهرة إلى سوريا حيث وارى الثرى هناك ضمن جنازة مهيبة كبيرة تواجد فيها عدد كبير من نجوم سوريا وجمهور المخرج الراحل في سوريا.

والمخرج حاتم علي كان متزوجًا من الكاتبة دلع الرحبي، ولديه ابن يدعى عمر بالإضافة لابنتين، واقتحم ابنه عالم الإخراج على خطاه.

وقدم علي خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال ما بين التمثيل والإخراج، إلا أن أبرز أعماله كانت كمخرج ومن بينها التغريبة الفلسطينية، الزير سالم، المسلسل التاريخي عمر بن الخطاب.