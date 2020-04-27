وجه الفنان أحمد العوضي رسالة شكر ممزوجة بالغزل الى الفنانة ياسمين عبدالعزيز وذلك عبر حسابه على الفايسبوك.

فقد نشر العوضي صورة لياسمين عبد العزيز وعلق عليها: “شكرا انك في حياتي .. شكرا علي كل حاجه علي تشجيعك وشكرا علي انك حته مني … انا ناجح بيكي وليكي.. الف الف شكر ليكي يا ست الناس.. بحبك ”.

بدورها ردت ياسمين عبدالعزيز على تدوينة أحمد العوضي وكتبت: “أنا كمان بحبك ربنا ميحرمنيش منك انت احسن راجل في الدنيا”.

شكرا انك في حياتي .. شكرا علي كل حاجه علي تشجيعك وشكرا علي انك حته مني … انا ناجح بيكي وليكي الف الف شكر ليكي يا ست الناس بحبك Posted by Ahmed Elawady on Sunday, April 26, 2020

يذكر أن أحمد العوضي يشارك في مسلسل الاختيار الى جانب أمير كرارة ودينا فؤاد بينما يعرض لياسمين عبدالعزيز مسلسل “ونحب ثاني ليه” .