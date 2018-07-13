فارس كرم ورامى صبرى وشيبة وكارمن وبوسى نجوم مهرجان طابا للأغنية

تنطلق يوم 20 يوليو الجارى فعاليات مهرجان طابا للأغنية ويستمر حتى 27 يوليو، وهو استمرار لاحتفالات طابا للموسيقى وتنشيط السياحة من خلال مهرجان ليالى الصيف الغنائية وذلك للعام الثانى على التوالى بحضور كوكبة من نجوم الفن المصرى والعربى

ويعتبر الهدف الأساسى من تنظيم الحفلات هو تنشيط السياحة فى جنوب سيناء وتحديدًا طابا لتعود مرة أخرى من جديد عاصمة السياحة العربية والأجنبية، ومن المقرر أن يحيى الحفلات فارس كرم ومعين شريف وزياد صالح وأحمد شيبة، ويتواجد لأول مرة المطرب المصرى رامى صبرى وكارمن سليمان وبوسى، ويشرف على الاحتفالات عماد الطرابيشى وتنظيم هانى حسن، حيث استقبل المهرجان من قبل عدد كبير من النجوم منهم شيرين عبد الوهاب وجورج وسوف ونجوى كرم وائل جسار

المصدر: youm7.com

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