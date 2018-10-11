فاروق الفيشاوي يروي لمنى الشاذلي تفاصيل اصابته بالسرطان

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي الفنان فاروق الفيشاوي مساء الخميس 11 أكتوبر، في أول لقاء تليفزيوني بعد إعلانه الإصابة بمرض السرطان.

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وكشف الفيشاوي عن العديد من التفاصيل لمنى الشاذلي في حلقة خاصة تعرض ببرنامجها “معكم” الذي يذاع على فضائية CBC.

وقال الفيشاوي إن سبب إعلانه الإصابة بالمرض، هو التوعية بأن السرطان كأي مرض قابل للعلاج.

وقال الفيشاوي إن معركته ضد السرطان محسومة وأنه سيشفى شفاءاً لا يغادر سقمًا، معلنًا إنه بصدد بدء بروتوكول العلاج في القريب العاجل.

وأكد الفيشاوي في تصريحاته لـمنى الشاذلي أن الطبيب المعالج أخبره بوجود علاج جديد يجلب نتائج إيجابية، مشيرًا إلى أن سعر الدواء مرتفع في الوقت الحالي، إلا أن سعره سينخفض في المستقبل القريب.

وأعربت الإعلامية منى الشاذلي عن أمنيتها بالشفاء السريع للفنان الكبير فاروق الفيشاوي، مؤكدة إنه سينتصر على المرض وسيعود في العام المقبل – كما أكد هو- لخشبة مسرح مهرجان الأسكندرية في أتم الصحة والعافية.