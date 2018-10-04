فاروق الفيشاوي يعلن اصابته بالسرطان: “سأهزمه وهاجي السنة الجاية”… فيديو

أعلن الفنان المصري، فاروق الفيشاوي، عن إصابته بمرض السرطان، وذلك في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الذي أقيم مساء الأربعاء.

وأكد الفيشاوي، 66 عاما، الذي تواجد من أجل الحصول على درع التكريم من قبل المهرجان، أن طبيبه أخبره بمعاناته من مرض السرطان، لكنه لم يغضب من ذلك، وقرر أن يواجه الأمر.

وقال الفيشاوي في كلمة عقب تكريمه بافتتاح الدورة الرابعة والثلاثين للمهرجان “ترددت كثيرا جدا في أن أقول هذا، لأنني لا أريد أن أرى أي إنزعاج أو زعل من أحد منكم، لأنني شخصيا لست منزعجاً”.

وأضاف “بعد بعض التحاليل والفحوصات والأشعة، طبيبي المعالج أخبرني أنني مصاب بالسرطان… سأتعامل مع هذا المرض على أنه صداع، وبالعزيمة والإصرار سأنتصر عليه… سأهزمه وسأحضر الدورة المقبلة لمهرجان الإسكندرية لأكون معكم وأهنئ زميل آخر على تكريمه”.

وأصابت كلمات الفيشاوي الجميع بالصدمة والذهول، إلا أنه أكد أنه سيواجه المرض حتى يشفى منه بشكل تام، ما دفع الجميع للتعبير عن تضامنهم معه ووقوفهم إلى جواره.