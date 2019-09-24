فاشينيستا شهيرة بطلة كليب ناصيف زيتون الجديد.. خمنوا من هي!

كشف الفنان السوري ​ناصيف زيتون​عن برومو أجدد كليباته، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال خاصية “الستوري”، مقطع فيديو من الكليب، وكانت لافتة مشاركة الفاشينيستا الكويتية ​روان بن حسين​ له، من دون الكشف عن تفاصيل الأغنية، إذ إكتفى بالتعليق “قريباً”.

يشار إلى أن زيتون كان طرح مؤخراً أجدد أغنيات ألبومه الجديد والتي هي “فارقوني” باللهجة العراقية، من كلمات عدنان الأمير، ألحان أدهم، وتوزيع عمر صباغ.

وهذه الأغنية هي التاسعة التي يطرحها ناصيف من ألبومه، وسبق أن طرح “كرمال الله”، “ما بظن”، “أزمة ثقة”، “تكة”، “كل يوم بحبك”، “أنا معك”، “وصلك خبر” و”سلمي”.