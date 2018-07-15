فتاة تكشف فبركة صور حفل زفاف شيري عادل ومعز مسعود: هذه صور فرحي !

كشفت فتاة تدعى ندى محسن فبركة صور حفل زفاف كل من شيري عادل ومعز مسعود التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أن هذه الصور تخصها هي شخصياً وقالت ندى في تصريحات صحفية أن حفل زفافها أقيم في الإمارات في شهر سبتمبر الماضي في أحد الفنادق الكبرى وأنها فوجئت بتداول الصور باعتبارها خاصة بأشخاص آخرين وهو أمر أزعجها جداً

وعن الشخص المتسبب في تسريب هذه الصور وفبركتها قالت المصورة التي نشرت الصور مع مباركة للعروسين هي السبب لا أعرف إن كانت قد تعمدت ذلك أم أنه قد أسيء فهمها وفي الحالتين أفكر جدياً في التقدم بدعوى قضائية ضدها لأنها كانت سبباً في نشر صور على الملأ وعلى العديد من مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة لا ترضيني

المصدر: Sayidaty.net

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