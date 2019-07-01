اتهام اصالة بالإساءة الى علم البحرين بنشرها صورة حذائها الاحمر!.. فيديو

أثارت الفنانة السورية اصالة حالة من الجدل بعد نشرها صورة ظهرت فيها ترتدي حذاء باللون الأحمر.

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وقد علقت اصالة على الصورة قائلة: “لأوّل مرّه في حياتي ألبس حذاء لطالما حلمت أنّ ألبس وذلك لأنّني واظبت على تماريني الرّياضيّه، وصمّمت أنّ أتخلّص من الّذي يمنعني وتحكّمت بعضله بقدم رجلي واستمتعت لأول مرّه بحذائي الأحمر”.

غير ان هذه الصورة قد أثارت الجدل بين متابعي اصالة وصلت الى حد اتهامها بالاساءة الى علم البحرين.

وقد علقت الاعلامية الكويتية فجر السعيد، في حلقة الامس من برنامجها “هنا الكويت”، على صورة حذاء اصالة وقالت “رمزية الجوتي الحمراء ما حبيتها من اصالة وفي ناس فهمتها معنى ثاني الاحمر هو رمز البحرين الجواز البحريني احمر”.

وتابعت فجر السعيد “حتى لو كانت هي ما تقصد على نياتها لكن المفروض تنتبه وتشيلها لان ما حلوة تقولين حذائي احمر الجواز البحريني ينحط على الراس ما ينداس العلم الاحمر ينحط على الراس ما ينداس”.

وبالفعل فقد استجابت اصالة لطلب فجر السعيد وغيرها وقامت بحذف الصورة من حسابها.