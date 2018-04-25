فجر السعيد ترفض الردّ على إلهام شاهين: ” كل إنسان يعبّر عن تربيته ومبادئه”

منذ اللحظة الأولى لإنتقادها إطلالة الممثلة المصرية ​نجلاء فتحي​، أحدثت الإعلامية الكويتية فجر السعيد جدلاً واسعاً وسخطاً كبيراً وخصوصا في الوسط الفني المصري حيث طالبها الكثيرون بالإعتذار.

وبعد رفض السعيد الإعتذار بإعتبار أنها تحدثت من منطلق محبتها لفتحي ولم تقصد الإهانة، كان الردّ حاسماً من الممثلة المصرية ​إلهام شاهين​ التي طالبتها بعدم التعرض مجدداً للفنانين المصريين لأنهم خط أحمر وقالت:” الجمال هو الأخلاق والروح والصدق، الجمال بالنسبة لنا مش الحقن والجمال المصطنع اللي موجود عندك، وماركة الحقائب، نحن جمالنا اسماءنا”.

وبدورها ومجدداً ردّت السعيد على تعليق شاهين هذا، مؤكدةً عدم إعتذارها ورفضت الردّ على ما إعتبرته إساءتها لها حيث قالت:” بخصوص اللقائين اللي طلعت فيهم الفنانه الكبيره التي كانت صديقه “​الهام شاهين​” وتعدت فيهم علي لفظياً بعبارات أترفع عن ذكرها واعادتها … وأعتذر لكل من طلب مني الرد عليها سواء تلفزيونياً أو صحفياً…. لإن تربيتي وأخلاقي لا تسمع لي بأن أرد على من دخلت بيته ودخل بيتي …. وكليت معاه عيش وملح والطبيعي حسب تربيتي أيضاً ” ما أتفش في الطبق اللي باكل فيه ” حتى لو الشخص المقابل قام بهذه الفعله القبيحه … فكل إنسان يعبر عن تربيته ومبادئه .. ولا يحاول إي أحد من المحبين أو الأصدقائي أجباري عالرد … لن أرد على صديقه دخلت بيتها وكلت فيه وهيا دخلتي بيتي وكلت فيه مهما قالت”.