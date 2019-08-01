فجر السعيد تسافر الى لندن على متن طائرة خاصة بأمر من أمير الكويت

سافرت الاعلامية الكويتية فجر السعيد، اليوم الخميس، الى لندن على متن طائرة خاصة الى العاصمة البريطانية لندن لتلقي العلاج.

وبحسب تدوينة كتبتها الاعلامية مي العيدان عبر حسابها على انستغرام، فإن سفر فجر السعيد جاء بأمر من امير الكويت الشيخ صباح الاحمد.

وقالت مي العيدان في تدوينتها: “اليوم سافرت الاعلاميه فجر السعيد الى لندن على متن طائره خاصه و بأمر من صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الى لندن لتلقي العلاج هناك و تحت إشراف طاقم طبي🙏🏻 اللهم شافها و عافها وألطف بحالها يامن وسعت رحمتك كل شيء🙏🏻 ادعولها”.

يذكر أن فجر السعيد دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص بالكويت، وأجرت عملية ”تحويل مسار“ وبعدها بيومين أصابها تسريب من العملية أدى إلى تسمم حاد في الدم، وأثر على الوظائف الحيوية.