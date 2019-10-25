الصفحة الرئيسية فن فجر السعيد تصف متابع بـ “الحمار”.. هل تواجدت بفندق تل أبيب لأسبوع...

فجر السعيد تصف متابع بـ “الحمار”.. هل تواجدت بفندق تل أبيب لأسبوع كامل؟

بواسطة -
0 313
fajr el saeed

فجر السعيد

اتهم أحد متابعي الاعلامية الكويتية ​فجر السعيد​ بأنها تواجدت في جناح محجوز ضمن احد فنادق تل أبيب، قائلا لها: “واني بدي اسألك سؤال واني بعرف جوابو ولكنك لم تجرأي ما هو سر الجناح المحجوز بفندق بتل أبيب عن طريقة رجل أعمال سعودي والجناح انثى (فجر السعيد ) وخمس ضباط من الموساد ولمدة اسبوع كامل”.
بدورها نفت فجر ذلك، قائلة انها كانت موجودة في باريس لتتعالج من ازمتها الصحية، واصفة المتابع بـ “الحمار”، كاتبة: “يا حمار انا من 1-8 في باريس اعالج متى رحت تل أبيب؟!!!!!! وبعدين يا حمار انا اذا بسوي شي اسويه علني ما اخاف الا من رب العالمين .. فهمت يا ثور”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.