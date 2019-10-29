فجر السعيد تعلق على إستقالة سعد الحريري.. ماذا قالت!

شكلت استقالة رئيس الحكومة اللبنانية ​سعد الحريري​ محط أنظار العديد من المتابعين اللبنانيين والعرب، وقد تفاعلت ال​إعلام​ية الكويتية ​فجر السعيد​ مع هذا الحدث، فكتبت في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :”فخامة ​الرئيس عون​ وانت تستقبل الحريري ياريت تعطيه إستقالتك انت ونسيبك باسيل … صدقني سترا العجب من فرحة الشارع الغاضب بالخلاص من سيادتكم ونسيب سيادتكم”.



وكانت السعيد تابعت أيضاً التظاهرات في العراق ضد فساد السلطة، وكتبت :”سعد الحريري بيستقيل اليوم … طيب ​عادل عبدالمهدي​ متى يفكر يستقيل ؟!!!!!.”

إشارة إلى أن الإعلامية الكويتية تعرضت لعارض صحي استدعى اجراءها عدة عمليات، وهي حالياً تتماثل للشفاء.