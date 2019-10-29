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فجر السعيد تعلق على إستقالة سعد الحريري.. ماذا قالت!

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شكلت استقالة رئيس الحكومة اللبنانية ​سعد الحريري​ محط أنظار العديد من المتابعين اللبنانيين والعرب، وقد تفاعلت ال​إعلام​ية الكويتية ​فجر السعيد​ مع هذا الحدث، فكتبت في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :”فخامة ​الرئيس عون​ وانت تستقبل الحريري ياريت تعطيه إستقالتك انت ونسيبك باسيل … صدقني سترا العجب من فرحة الشارع الغاضب بالخلاص من سيادتكم ونسيب سيادتكم”.


وكانت السعيد تابعت أيضاً التظاهرات في العراق ضد فساد السلطة، وكتبت :”سعد الحريري بيستقيل اليوم … طيب ​عادل عبدالمهدي​ متى يفكر يستقيل ؟!!!!!.”
إشارة إلى أن الإعلامية الكويتية تعرضت لعارض صحي استدعى اجراءها عدة عمليات، وهي حالياً تتماثل للشفاء.

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