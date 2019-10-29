فجر السعيد تعلق على إستقالة سعد الحريري.. ماذا قالت!

شكلت استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري محط أنظار العديد من المتابعين اللبنانيين والعرب، وقد تفاعلت الإعلامية الكويتية فجر السعيد مع هذا الحدث، فكتبت في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :”فخامة الرئيس عون وانت تستقبل الحريري ياريت تعطيه إستقالتك انت ونسيبك باسيل … صدقني سترا العجب من فرحة الشارع الغاضب بالخلاص من سيادتكم ونسيب سيادتكم”.
فخامة الرئيس #عون وانت تستقبل #الحريري ياريت تعطيه إستقالتك انت ونسيبك #باسيل … صدقني سترا العجب من فرحة الشارع الغاضب بالخلاص من سيادتكم ونسيب سيادتكم
— فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) October 29, 2019
وكانت السعيد تابعت أيضاً التظاهرات في العراق ضد فساد السلطة، وكتبت :”سعد الحريري بيستقيل اليوم … طيب عادل عبدالمهدي متى يفكر يستقيل ؟!!!!!.”
إشارة إلى أن الإعلامية الكويتية تعرضت لعارض صحي استدعى اجراءها عدة عمليات، وهي حالياً تتماثل للشفاء.