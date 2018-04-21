فجر السعيد تنتقد مجدداً نجلاء فتحي: “من هي لتنعصم من النقد”.. وأعتذر منكم لماذا؟

ردّت ال​إعلام​ية الكويتية ​فجر السعيد​ على الإنتقادات التي طالتها بسبب إنتقادها لإطلالة الممثلة المصري ​نجلاء فتحي​ الأخيرة والتي طالبها فيها البعض بالإعتذار.

كتبت سعيد عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مشيرةً إلى أنها ترفض الإعتذار وأنها طالبتها بمنتهى الأحترام أن تحافظ على صورتها أمام محبيها.

وقالت:”نرجع لموضوع نجلاء فتحي أعتذر منكم لماذا؟ فأنا لا أعلم بأن الست نجلاء زوجة بطل ثورة يناير حمدي قنديل معصومه من الخطأ .. الرئيس السيسي الذي وضع روحه على كف عفريت لينقذ مصر والعالم العربي لم تعصموه من الإنتقاد.. وكل يوم بوستات تنتقذه ولم ارى هذا الإستقتال في الدفاع والشتايم من الفنانين المحترمين للدفاع عن السيسي وكذلك الرئيس مبارك وحرمه رغم كل ما طالهم من شتايم بالذات من نجلاء فتحي وزوجها لم اراكم تستقتلوا بالدفاع عنه ورد غيبته وغيبة حرمه ..ومع ذلك راجعت بوستي لقيت إني كلمتها بمنتهى الادب وبكل الحب ولو بعظكم منتظر مني بوست ثاني بنفس مستوى قباحة وسفالة وقلة ادب ردكم لي مستعده اسردلكم بوستات طويله بحقائق دامغه عن تاريخها الغير فني الذي رافق فترة اعتزالها الأولى وحياتها في باريس من أيام خاشقجي وباريس وماتلاهم …. ..أخيراً…من هي نجلاء فتحي لتنعصم من النقد.. فنانه اعتزلت من فتره طويله وتزوجت حمدي قنديل واحد عايش دور معارض عاد لمصر أبان الثوره ووجود مرسي ثم غادرها مره ثانيه بعد حكم السيسي وقررت الانزواء والغياب عن الفن … طيب حلو .. ماذنبنا نحن المتابعين والمحبين لنجلاء فتحي ان ننصدم بصورتها الآن”.

وأضافت:” نجلاء شخصيه عامه معرضه للنقد حالها حال كل الشخصيات العامه .. أما الفنانين اصحابي الذين إجتهدوا في شتمي بالفيس بوك وبعضهم خرج في المحطات بحماسه شديده وغضب يشتمني … لن أود عليهم لإني وحده بصون العشره لا يمكن ادخل بيت خد وآكل عنده وأتف في طبقه مهما حصل .. وعلى الرغم من أن بعضهم سبق أن أفتى بآراء لم أقتنع فيها أبداً منها آراء صادمه في الدين أستهجنها الكثير و يرفضها اي عقل مسلم ومع ذاك لذت الصمت لإني لا أجيد ضرب الأصدقاء من الخلف”.