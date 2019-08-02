فجر السعيد تنقل إلى الخارج للعلاج وترافقها أحلام

يبدو ان الحالة الصحية لل​إعلام​ية الكويتية ​فجر السعيد​ لا تزال غير مستقرة، وذلك بعد أن كشف فواز عثمان الأمير، نجل شقيقة السعيد، إنّ خالته غادرت للعلاج في فرنسا، بأمر من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وكتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً:”صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، والد الجميع، أمر بإرسال خالتي فجر عثمان السعيد للعلاج في الخارج… خالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الأمير على رعايته الأبوية الكريمة، ولفتته الإنسانية تجاه أبنائه، داعياً الباري عز وجل أن ينعم على فجر السعيد بالشفاء العاجل”.

وأضاف ان أمير الكويت أمر بنقلها بطائرة طبية خاصة، مشيراً إلى أن الفنانة الإماراتية ​أحلام​ قامت بمرافقتها.