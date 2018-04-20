فجر السعيد تهاجم الموريكس دور: “هناك خلل نفسي في منظمين المهرجان”!

هاجمت الاعلامية الكويتية فجر السعيد حفل جوائز الموريكس دور، الذي اقيم مساء امس الخميس، وذلك بسبب تجاهله للفن الخليجي.

وقالت فجر عبر حسابها على انستغرام: ” أول مره بحياتي أتابع الموريكس دور Murex d’Or على قناة الـ mtv اللبنانيه وهو عباره عن إحتفال توزع فيه الجوائز على نجوم الفن في العالم العربي.. المهم بعد ماتابعت الحفل وتوزيع الجوائز أكتشفت إن العالم العربي بالنسبه لهم هو …لبنان وشويه سوريا و مصر على استحياء😡 من مصر نفذوا على تونس بالصدفه لإن هند صبري وظافر عابدين طلعوا توانسه …طيب وين الخليجيين !!!!! معقوله مافي ولا مطرب أو مطربه خليجيه أو ممثل أو ممثله أو مخرج أو منتج أبدع في هذي السنه ؟!!!!!”.

وتابعت: “لا أعلم أذا في السنوات السابقه وزعوا جوائز على خليجيين ولكن تجاهل الفن الخليجي بهذا الشكل يوحي بأن عندهم مشكله نفسيه يجب أن تعالج .. معقوله حتى الأغنيه الخليجيه الوحيده اللي فازت عندهم في جائزه لمطرب سوري…!!!! ولولا أن الرئيس سعد الحريري غناها بالسناب بالصدفه وأحرجهم لما فازت … !!!”.

وختمت فجر السعيد كلامها: “عموماً الفن الخليجي ليس بحاجه لجائزه من الموريكس دور Murex d’Or أو غيره فمبدعينا مكتسحين جميع الساحات شاء من شاء وأبى من أبى… ولكن … يبقى التساؤل موجود … مهرجان للفن العربي لايعترف ولا يقدر الفن الخليجي معناته هناك خلل نفسي في منظمين المهرجان عباره عند عقده نفسيه ندعوا الله لهم بالشفاء العاجل 🙏🏻”.