فجر السعيد: حتى وأنا مريض.. هناك من يرى أن وجودي خطر عليه ولابد من التخلص مني

فاجأت الإعلامية الكويتية ​فجر السعيد​ جميع محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي عندما كشف ان أحدهم يحيك مؤامرة للتخلص من منها.

اللي نجاني من موت محقق قادر ينجيني من أي #مؤامره يخطط لها طرف ما في مكان ما وموقع ما.. رب العالمين قادر على كل شي .. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين … ثقتي بالله كبيره خططوا مثل ماتبون لن تمسوا مني شعره #وصلت_لوبعد 😡 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) November 15, 2019

وكتبت السعيد عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي:

“‏اللي نجاني من موت محقق قادر ينجيني من أي ‎مؤامرة يخطط لها طرف ما في مكان ما وموقع ما.. رب العالمين قادر على كل شي.. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.. ثقتي بالله كبيرة خططوا مثل ماتبون لن تمسوا مني شعره”.

حتى وآنا مريضه وأتعالج بين الحياة والموت… هناك من يرى أن وجودي خطر عليه ولابد من التخلص مني 🙈….. من صجكم لهالدرجه إنتوا ضعاف ورچيچين ؟! 🤪 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) November 15, 2019

“حتى وأنا مريضة وأتعالج بين الحياة والموت.. هناك من يرى أن وجودي خطر عليه ولابد من التخلص مني.. من صجكم لهالدرجة إنتوا ضعاف ورچيچين؟!”.