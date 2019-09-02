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فجر السعيد في اول تعليق بعد ازمتها الصحية!

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فجر السعيد

فجر السعيد

كشفت الاعلامية الكويتية مي العيدان عن تطور جديد في الوضع الصحي لمواطنتها الاعلامية فجر السعيد.

وقالت مي العيدان في تدوينة عبر حسابها على انستغرام: “‏غدا الاثنين في برنامج ⁧‫هنا الكويت‬⁩ ‏٩:٠٠مساء ‏أول ظهور للكاتبه ⁧‫فجر السعيد‬⁩ ‏بعد تعرضها لوعكه صحية ‏( مداخلة هاتفيه من فرنسا ). “.

وتابعت مي العيدان قائلة: “. 🙏🏻 يالله الحين ارجعت الدنيا حلوه . . اخيرا ارحلت الأيام الثقيله”.

يذكر أن فجر السعيد خضعت لعملية ”تحويل مسار“ في مستشفى بالكويت، قبل أن يصيبها تسريب من العملية، أدى إلى تسمم حاد في الدم لتسافر بعدها الى فرنسا حيث تخضع للعلاج في احد المستشفيات.

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