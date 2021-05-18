نشر الفنان السوري فراس إبراهيم عبر حسابه الخاص على فيسبوك مجموعة صور تجمعه بابنته سندس بمناسبة عيد ميلادها، وكتب معلقًا على الصور: “مع حبيبة قلب البابا سندس كل عام وأنتم بخير”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور متغزلين بجمال ابنة الفنان السوري، مؤكدين أنها ورثت بعض ملامح والدها، فيما رأى البعض أن سندس أجمل من والدها.

كما تساءل متابعون عن سبب غياب الفنان طيلة الفترة الماضية، ويعتقد متابعون أن آخر ظهور له في جنازة المخرج الراحل حاتم علي بداية العام الجاري.

وفراس إبراهيم هو فنان ومنتج سوري اشتهر بتقديمه عددا من الأعمال في بداية الألفية الثانية، وانضم لنقابة الممثلين السوريين عام 1985.

وبدأ إبراهيم مشواره الفني من العاصمة المصرية القاهرة حيث شارك فى عدة أعمال مصرية فى بدايته الفنية منها مسلسل “الحصان” للمخرج كرم النجار.

توالت بعدها أعماله الفنية التى تنوعت بين المسرح والتليفزيون وبين سوريا ومصر. وفي عام 2000 أسس إبراهيم شركة إنتاج فني خاصة به باسم “مؤسسة فراس إبراهيم للإنتاج والتوزيع الفني” أنتجت العديد من اﻷعمال الفنية المتميزة والمهمة منها مسلسل أسمهان عام 2008.





وقدم الفنان السوري خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال المميزة من أبرزها شجرة النارنج بشخصية عمر، سكان الريح، وجسد شخصية هاني في المسلسل الشهير أبو كامل، ومن أبرز أدواره شخصية محسن في مسلسل خان الحرير.

وفي عام 1999 شارك في مسلسل رقصة الحبارى، كما شارك بشخصية سامي في مسلسل حاجز الصمت، وقدم دور فؤاد الأطرش شقيق الفنان فريد الأطرش والفنانة أسمهان في مسلسل عن حياة الفنانة الراحلة.

وفي عام 2010 قدم شخصية أيمن في مسلسل أسعد الوراق والذي شارك في بطولته إلى جانب تيم حسن، أمل عرفة، مكسيم خليل، ديمة بياعة، وآخرين.

ولم يحظَ بالنجاح المتوقع في تجسيده شخصية الشاعر الراحل محمود درويش في مسلسل “في حضرة الغياب” والذي غاب بعده لسنوات طويلة عن التمثيل لا سيما بسبب الأزمة السورية.

وعاد الفنان السوري فراس إبراهيم للدراما المصرية في عام 2018 وشارك في مسلسل “رحيم” للفنان المصري ياسر جلال، وشهدت وفاة الفنان والمخرج حاتم علي عودة للفنان السوري بعد تواجده في الجنازة وظهوره في أكثر من لقاء تلفزيوني وحديثه عن المخرج الراحل.