فريدة سيف النصر: ” اتحدى أي شخص يخرج لي مشهد إغراء واحد في أعمالي “

حلت الفنانة المصرية ” فريدة سيف النصر ” ضيفة مع الإعلامي ” وائل الإبراشي ” في برنامجه ” كل يوم ” المذاع على قناة ” ONE “.

وأعربت فريدة سيف النصر خلال الحلقة عن استيائها من استغلال مشاهدها السينمائية على موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” بعناوين مثيرة .. خصوصا مشهدها مع الفنان عادل إمام في فيلم ” الهلفوت ” .

فقالت : ” مشاهد عادية جدا والملايا اللف دي عادي وكثير من الفنانات ارتدينها في أعمالهن .. أتحدى إن أى أحد يجد لي مشهد إغراء واحد في أعمالي الفنية ” .

وأضافت : ” حاولت حذف بعض التعليقات السيئة عن مشهدي مع الفنان عادل إمام تحت السرير وجملته الشهيرة بنقفش الفراخ ” .

وأشارت أيضا إلى إنها حاولت حذف تلك العناوين الموجودة على موقع يوتيوب في مشاهد من أفلامها ولكنها لم تستطع فقالت : ” بيكتبوا عليها مشاهد ساخنة لحد ما حسيت إني فرن .. اللي بيعمل كده بيبيعني لأن أنا عندي إبن وأهل ” .