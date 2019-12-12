الصفحة الرئيسية فن فريدة سيف النصر: ” اتحدى أي شخص يخرج لي مشهد إغراء واحد...

فريدة سيف النصر: ” اتحدى أي شخص يخرج لي مشهد إغراء واحد في أعمالي “

بواسطة -
0 0

حلت الفنانة المصرية ” فريدة سيف النصر ” ضيفة مع الإعلامي ” وائل الإبراشي ” في برنامجه ” كل يوم ” المذاع على قناة ” ONE “.

وأعربت فريدة سيف النصر خلال الحلقة عن استيائها من استغلال مشاهدها السينمائية على موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” بعناوين مثيرة .. خصوصا مشهدها مع الفنان عادل إمام في فيلم ” الهلفوت ” .

فقالت : ” مشاهد عادية جدا والملايا اللف دي عادي وكثير من الفنانات ارتدينها في أعمالهن .. أتحدى إن أى أحد يجد لي مشهد إغراء واحد في أعمالي الفنية ” .

وأضافت : ” حاولت حذف بعض التعليقات السيئة عن مشهدي مع الفنان عادل إمام تحت السرير وجملته الشهيرة بنقفش الفراخ ” .

وأشارت أيضا إلى إنها حاولت حذف تلك العناوين الموجودة على موقع يوتيوب في مشاهد من أفلامها ولكنها لم تستطع فقالت : ” بيكتبوا عليها مشاهد ساخنة لحد ما حسيت إني فرن .. اللي بيعمل كده بيبيعني لأن أنا عندي إبن وأهل ” .

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.