فاجأت الفنانة المصرية، غادة عبد الرازق، جمهورها بالكشف عن فستان الزفاف الذي سترتديه ضمن أحداث مسلسل “لحم غزال”، ليتصدر اسمها قائمة الأكثر تداولا عبر السوشال ميديا على مستوى مصر.

ونشرت غادة عدة صور لها عبر حساباتها في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مرتدية فستان زفاف، مع الإشارة إلى أن الفستان سترتديه في الحلقة العاشرة من لحم غزال.

ورفضت الفنانة المصرية الرد على أسئلة الجمهور حول العريس المنتظر، وهل سيكون شريف سلامة أم شخصا آخر من نجوم مسلسل “لحم غزال”.

ولاقت إطلالة غادة إعجاب الكثيرين من متابعيها لا سيما النجوم الذين أشادوا بجمالها، أمثال المطربة التونسية لطيفة، والنجمات جيهان عبدالعظيم، بوسي ومي سليم.

وفي حديث سابق لـ”فوشيا”، كشف المصمم العالمي هاني البحيري أنه هو من قام بتصميم فستان زفاف غادة عبدالرازق، وعبر عن سعادته مؤكدا بأنه سيتابع العمل خلال موسم رمضان.

وقال في تصريحات صحفية، إن الفستان استغرق تصميمه ثلاثة أشهر تخللها العديد من البروفات خلال فترة تنقلها من القاهرة إلى بيروت لاستكمال تصوير مشاهدها.

فكرة مسلسل “لحم غزال” غير جديدة، بحسب غادة عبد الرازق وتم تقديمها أكثر من مرة، ولكنها فرصة لاستعادة نجاحها الشعبي الذي تحقق سابقا مع هذه النوعية من المسلسلات.

وقالت: “لحم غزال مش هقدر أقول عنه إنه فكرة جديدة، بس عايزة أرجع أعمل النجاح الشعبي اللي حققته في الباطنية، والحاج متولي، وزهرة وأزواجها الخمسة، وبتمنى إنه يوصل لنوعية النجاح الشعبي ده”.











ومسلسل “لحم غزال” تم تصويره بالكامل في لبنان ويشارك في بطولته الفنانة غادة عبدالرازق، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومي سليم، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

وتجسد غادة داخل أحداث العمل شخصية سيدة تعمل في تجارة اللحوم بإحدى الأسواق الشعبية، تتعرض لظلم كبير وتتورط في قضية قتل رجل، وتحاول الخروج من هذه الأزمة، وتجسد مي سليم شخصية صديقتها، بينما تقوم وفاء عامر بدور واحدة من ألد أعدائها ومعها عمرو عبد الجليل الذي يستغل أزمتها للضغط عليها والزواج منها.

وكانت آخر مسلسلات غادة عبد الرازق هو “سلطانة المعز”، الذي عرض في موسم رمضان الماضي.