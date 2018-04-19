فستان كايتي بيري يتمزّق مباشرة على الهواء في برنامج “American Idol” شاهدوا ردة فعلها

بعدما أثارت الفنانة العالمية ​كايتي بيري​الجدل بين المتابعين من خلال العديد من المواقف المحرجة التي تتعرّض لها في برنامج “​American Idol​”، ها هي تتعرّض لموقف محرج آخر بتمزّق فستانها مباشرة على الهواء!

فخلال آخر الحلقات التي عُرضت للبرنامج، صرخت “بيري” التي تشارك في لجنة تحكيم البرنامج مازحة: “”أظن أنني مزقت سروالي للتو”.

لتنهض بعدها على الفور من مقعدها وتستدير كي يشاهد الجمهور ما حدث لها، وسرعان ما نهض ليونيل ريتشي لمحاولة تغطية مؤخرتها بيديه ولكنها كانت تتجول في المسرح كي يرى الجميع ما حصل لفستانها!