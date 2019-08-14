فشل مفاوضات التسوية بين وائل كفوري وطليقته .. ومحامي أنجيلا بشارة : القضاء هو الحل الوحيد

أعلن المحامي اللبناني ” أشرف الموسوي ” محامي السيدة ” أنجيلا بشارة ” طليقة الفنان اللبناني ” وائل كفوري ” عن فشل مفاوضات التسوية التي كانت قائمة بين الطرفين خلال الفترة الماضية بسبب تدهور الأمور وأن اللجوء إلى القضاء هو الحل الوحيد للحكم بين الطرفين .

وأشار أشرف الموسوي أن سبب فشل مفاوضات التسوية هو الفنان وائل كفوري وأنه أضاع على نفسه كافة الفرص المتاحة للوصول إلى حلول مرضية بسبب المماطلة التي لجأ إليها وائل كفوري خلال الفترة الماضية .

وكشف الموسوي على إنه بصدد رفع دعوى قضائية ضد طليق موكلته بسبب تهربه من الالتزامات المالية المفروضة عليه .

وكان أشرف الموسوي قد أعلن في وقت سابق عن توصل الطرفين إلى تسوية شاملة وحرص وقتها على مخاطبة ابنتي وائل كفوري وأنجيلا بشارة ” ميشال وميلانا ” .. موضحا أن والدتهما فكرت في ذلك من أجلهما في تضحية وإيثارا منها وليس انكسارا .