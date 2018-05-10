فضل شاكر حزين ومصدوم بعد حذف اغنيته من “لدينا أقول اخرى”!.. فيديو

كشف الإعلامي المصري وائل الإبراشي أنه اتصل بالفنان اللبناني فضل شاكر، بعد علمه بحذف أغنيته في مسلسل “لدينا أقوال أخرى”، ورد عليه فضل شاكر برسائل تعبر عن الحزن والصدمة.

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وفي مداخلة هاتفية مع البرنامج، أوضح كاتب السيناريو ومؤلف الأغنية مدحت العدل أن اختيار فضل شاكر لغناء أغنية “تتر” المسلسل جاء بناء على اقتراح أحمد جمال العدل، ولأن الجميع يحب فضل شاكر، وتم الاتفاق على كونه أفضل صوت يؤدي معاني الأغنية.

وأضاف مدحت العدل أن اختيار فضل شاكر كان لاعتبارات فنية بحتة، فهم ليسوا مطالبين بالبحث في السجل الجنائي لكل مطرب يعملون معه، كما أن معلومات وصلتهم تفيد بإطلاق فضل شاكر أغنية بمشاركة ابنه، دون أن تقابل بأي اعتراض.

ونقل الابراشي عن فضل شاكر قوله انهم يعلمون جيدا انه فنان ولا يمكن ان يحمل السلاح وانه مستعد ان يواجد اي شخص لديه دليل بتورطه في القتل.