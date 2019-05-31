فلة الجزائرية تثير الجدل بالفستان الأبيض

أثارت الفنانة ​فلة الجزائرية​ الجدل بين المتابعين، حيث نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة ظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً أبيض وتستلقي على الأريكة، وعلّقت على الصورة بالقول:”تقبل الله صيامكم قيامكم و دعواتكم”.

وتفاعل المتابعون بشكل سيء مع الصورة بشكل كبير، حيث وجهوا لها الإنتقادات معتبرين أن إطلالتها إضافة إلى طريقة جلوسها لا تتناسب مع أجواء شهر رمضان الكريم.

ومن ناحية أخرى، كانت فاجأت فلة الجمهور بنفيها ترشحها لرئاسة بلدها، وذلك بعد أن إنتشر مقطع فيديو لها وهي تعلن عن الموضوع وعن برنامجها الإنتخابي.

ونشرت فلة عبر صفحتها الخاصة صورة لها وأرفقتها بتعليق قالت فيه :”الاهبل من يضن او يفبرك ديعايات اني اترشح في اي ميدان سياسي فهو عبيط..الجزائر ليها رجالها و عز الرجال”.

وأضافت :”انا مواطنة فنانة معارضة ضد الضلم و الطغيان. و لا لي اي نية..غير في ميداني الثقافي مع الحراك الشعبي مع الأحرار الى الموت من اجل ان تحيا الجزائر التغيير و الفرج عند ابوابك الجزائر حرة..عشتي”.