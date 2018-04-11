فلة الجزائرية تعلن تراجعها عن قرار الإعتزال وتوجه رسالة لجمهورها

بعدما فاجأت الجميع بخبر اعتزالها، يبدو أن الفنانة ​فلة الجزائرية​ بدلت موقفها سريعاً بعدما لمست أن أمراً ما تغير، فقد أطلت فلة بفيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أعلنت خلاله عن تراجعها عن قرار الإعتزال.



فلة نشرت فيديو بدت فيه وهي بسيارة واستخدمت “فلتر” خاص بأحدى التطبيقات وعلقت عليه بالتالي: ” توضيح عن قرار الاعتزال..انا أعلنت اعتزالي تحت الإدارة الثقافية إلا في حال اتغيرت. ما فيه سمك يعيش خارج الماء، وأنا أتنفس موسيقى. ولله الحمد أصبحت إدارة الحفلات والمهرجانات تحت إدارة وزارة الثقافة تحت إشراف الوزير الأديب عز دين ميهوبي الرجل المناسب في المكان المناسب”.