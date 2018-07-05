فلة الجزائرية تمدح نجوى كرم.. والاخيرة ترد

رحبت الفنانة ​فلة الجزائرية​ بالفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ بحضورها بالجزائر، وأشادت فلة بصوت كرم التي تعتبرها من أهم عمالقة الفن.



وعلّقت فلة على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: “من أحب الناس إلى قلبي شمس الأغنية اللبنانية بنت الاصوال الجزائر تعشقها و شعبها متيم بحبها حفلات الجزائر تزداد جمال و أناقة بوجودها صوت جبار حضور محبة و جمال.. نجوى كرم نتشرف بوجودك دائما فى بلدك التانى بحبك قد الدنى، هيك هما عمالقة الفن و لا بلاش التاريخ ما باينسى”.

بدورها ردّت كرم عليها قائلة: “أنت شمس الجزائر بصوتك وفنك كبير بقلبك لمحب”.