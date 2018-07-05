فلة الجزائرية تمدح نجوى كرم.. والاخيرة ترد

رحبت الفنانة فلة الجزائرية بالفنانة اللبنانية نجوى كرم بحضورها بالجزائر، وأشادت فلة بصوت كرم التي تعتبرها من أهم عمالقة الفن.
وعلّقت فلة على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: “من أحب الناس إلى قلبي شمس الأغنية اللبنانية بنت الاصوال الجزائر تعشقها و شعبها متيم بحبها حفلات الجزائر تزداد جمال و أناقة بوجودها صوت جبار حضور محبة و جمال.. نجوى كرم نتشرف بوجودك دائما فى بلدك التانى بحبك قد الدنى، هيك هما عمالقة الفن و لا بلاش التاريخ ما باينسى”.
بدورها ردّت كرم عليها قائلة: “أنت شمس الجزائر بصوتك وفنك كبير بقلبك لمحب”.