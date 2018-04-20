فنانة تدافع عن شيرين عبد الوهاب وتستغرب الإنتقادات عن عدم حضورها جنازة والدها

بعد تعرضها للكثير من الإنتقادات بسبب عدم حضورها جنازة والدها بسبب تواجدها بالمغرب لحظة وفاته، دافعت ​الفنانة شذى​عن زميلتها الفنانة ​شيرين عبد الوهاب​ مبديةً إستغرابها هذه الإنتقادات.

وكتبت شذى عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً:” بستغرب الناس اللي كاتبة هجوم على شيرين انها محضرتش جنازه والدها .. اولا الست كان عندها شغل في المغرب ورجعت بعد الجنازة والدفن وده لان اكرام الميت دفنه ومش محبب انه يفضل في ثلاجة”.

وتابعت:” ثانيا احساس واحدة بفقدان والدها دي حاجة قاتلة ارحموا الناس شوية كفاية رغي دعوا الخلق للخالق ربنا يصبرها هي وعائلتها على فقدان أبوهم بجد الناس بقت صعبة جدا”.