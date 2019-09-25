فنانة خليجية تصدم الجميع بهجومها بعبارات غير لائقة.. من وصفت بمزبلة التاريخ؟

أطلقت الفنانة الكويتية مها محمد موجة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها فيديو هاجمت من خلالها امرأة لم تذكر اسمها.

وأطلقت عليها لقب “شمشوم الجبار” وقالت: “أنا مها محمد فارمتها فرم. قاهرتها قهر وقاتلتها ومفلفلة”. وأعربت عن استغرابها العدائية التي تظهرها المعنية تجاهها.

وتوجهت إلى المتابعين بالقول إنها سترسل لهم رقم هاتف الأخيرة. وصعدت هجومها مشيرة إلى أنها تمكنت من الوصول إليها وأنها ستجعلها تقبل قدمها.

وأعلنت أنها من بنات شمر وأنها لا تشرف القبيلة بالانتماء إليها. وتعليقاً على المقطع الذي نشرته على حسابها على “سناب شات” كتبت: “موتي قهور يا مزبلة التاريخ”.

وتعرضت الفنانة عل إثر انتشار الفيديو على عدد من الحسابات الناشطة على “إنستغرام” للانتقادات واعتبر الكثير من المتابعين أن كلامها وردها تخطيا حدود اللياقة التي يجب أن تتمتعبها الفنانات.