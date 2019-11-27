فنانة خليجية تعود إلى الفن بعد اعتزال لمدة 11 عاما

كشفت الفنانة البحرينية ” مروة خليل ” في تصريحات صحفية لها عن قرارها بالعودة مرة أخرى إلى التمثيل والوسط الفني بعد فترة اعتزال دامت لمدة 11 عاما .

حيث قدمت آخر أعمالها في عام 2008 في مسلسل ” ملامح بشر ” والذي تم عرضه في البحرين ودول الخليج .

وكانت الفنانة مروة خليل قد بدأت مشوارها الفني بعام 1996 عندما شاركت في مسلسل ” عجايب زمان ” ولكن كانت بداية شهرتها فعليا عام 2006 عندما شاركت في مسلسل ” حبل المودة ” مع الفنان ” عبد الحسين عبد الرضا ” .

ومن أعمالها أيضا مسلسل ” بعد جنون الليل ” ومسلسل ” عيون من الزجاج ” وكذلك مسلسل ” الساكنات في قلوبنا ” الجزء الثاني .

ولاقى خبر عودة الفنانة مروة خليل إلى الفن انتشارا ورواجا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي واحتفل الجمهور الخليجي بذلك واحتلت مروة خليل الترتيب الثاني في قائمة ” تريند جوجل ” في السعودية .