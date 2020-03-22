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فنانة خليجية تكشف عن إصابة إبنتها بفيروس كورونا

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نشرت الفنانة الكويتية ” غدير السبتي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لإبنتها الكبرى ” أسما ” من خلال خاصية الإستوري مساء أمس السبت والتي كشفت من خلالها عن إصابة إبنتها بفيروس كورونا المستجد .

وكتبت غدير السبتي في تعليقها على الصورة قائلة : ” فديت قلبك إنتي قوية وأدري راح تقاومين الفيروس وترجعين بالسلامة حق حضني .. أحبك يا دنيتي كلها ” .

وتفاعل المتابعون وعدد كبير من الفنانين مع رسالة غدير السبتي وتوجهوا بالدعوات وتمني الشفاء لإبنتها في القريب العاجل وعلى رأسهم الفنانة ” بثينة الرئيسي ” .

 

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