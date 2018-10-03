فنانة سورية تثير الجدل بتغير شكلها بعد مها المصري.. شاهدوا كيف بدت!

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة السورية رواد عليو. وقد أثارت الجدل في أوساط متابعيها نتيجة التغير الكبير في ملامح وجهها.

وتساءلهؤلاء عنسبب هذا التغيير. وأشار بعضهم إلى أنها تبدو شخصاً آخر. ومما جاء في التعليقات: “ولا كأنها هيه كيف؟”! و”ماعرفتا” و”بس من كتر مو متغيرة ماعرفتا”.

إلا أن آخرين سخروا من طريقة وقوفها لالتقاط الصورة وعلقوا: “شكلها أول مرة بتتصور سلفي” و”شكلا أول مرة بتتصور ع المراية” و”وين شاردة؟ نحن هنا”.

ويشار إلى أن الممثلة التي اشتهرت في السنوات الأخيرة بدور “عفوفة” في مسلسل “ضيعة ضايعة” كشفت خلال مقابلة أجراها معها موقع “النشرة الفنية” منذ أشهر أنها خضعت لعمليات تجميل.

وقالت: “لن أقول إنني لم أخضع لأي عملية تجميل. لا بل خضعت للتجميل وأنا أحب التجميل ولو لم أكن ممثلة لعملتُ أكثر من ذلك”.