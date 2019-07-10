فنانة سورية مشهورة تنفصل عن زوجها.. خمنوا من هي!

بعد زواج إستمر لسنوات، إنفصلت الممثلة السورية ​وعد البحري​ عن زوجها المنتج المصري ​أحمد البنا​.

وكشف البنا أن الطلاق حصل منذ شهر كانون الأول/ديسمبر عام 2018، وذلك في أجواء هادئة وبمنتهى التفاهم والتراضي بينهما.

وقال إن سر التكتم على خبر الإنفصال، هو مراعاة خصوصية حياتهما الشخصية، وإبعادها عن الصحافة، لأنهما طالما حافظا على ذلك طوال فترة الزواج.

وأوضح البنا أنه إضطر للكشف عن خبر الطلاق الان، بعد تداول معلومات مغلوطة حول الموضوع، وقد لاحظ الجميع وكذلك الأوساط الصحفية ظهورهما كل على حدة في المناسبات الفنية، لذلك فإنه قرر تأكيد خبر الطلاق فعلياً أمام الجميع.