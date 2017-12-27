فنانة شهيرة داخل أقسام الشرطة.. فما السبب؟ فن

مواضيع مختارة

اتهمت المغنية الشعبية ” هدى ” مؤلف يدعى فضل الراوي ببيع كلمات أغنية “الماديات” للمطرب طارق الشيخ الذي دفعت له مبلغاً من المال بهدف الحصول على الحقوق الملكية لهذه الأغنية.

الأمر الّذي دفع بهدى إلى تحرير محضر بأحد أقسام الشرطة في القاهرة ضدّ الراوي، مؤكّدة أنّها لن تتنازل عن حقوقها، ولن ترضى إلاّ بعد تعويضها، خصوصا وأنّ لديها كل الأوراق الرسمية التي تؤكّد مصداقية امتلاكها للحقوق الملكية لهذه الأغنية.

ويبدو أنّ المغنية الشعبية تستعد لإحياء العديد من الحفلات في الأيام المقبلة.