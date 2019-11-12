فنانة عربية تتعرض للتنمر من متصل على الهواء : ” اعملي ريجيم “

حلت الفنانة والإعلامية الكويتية ” سعاد سلمان ” ضيفى في برنامج ” صباح الكويت ” وأثناء الحلقة تعرضت الفنانة إلى موقف محرج على الهواء .

بعد أن تلقت سعاد سلمان اتصالا هاتفيا من أحد المشاهدين والذي فاجئها بطليه حيث طالبها بإنقاص وزنها لإنها تعاني من السمنة وضرورة أن تتبع نظاما غذائيا يساعدها على خسارة الوزن .

فأجابت عليه بإنها تقوم بذلك بالفعل لافتة إلى أنها خسرت بعضا من وزنها وأن وزنها كان أكثر من ذلك .

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي تسجيلا صوتيا للفنانة سعاد سلمان وهي تتحدث مع إحدى صديقاتها وهي تبكي بشدة بسبب ها الموقف وما تعانيه من السمنة وإنها تحاول بطرق مختلفة على إنقاص وزنها .

وأشارت إلى إنها تواظب على على الذهاب إلى الجيم وممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي .. إلا إنها لم تخسر الوزن بسرعة بسبب عامل السن حيث تبلغ من العمر 51 عاما .