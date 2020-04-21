نشرت الفنانة السورية ” جيهان عبد العظيم ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها أعلنت من خلالها عن قرارها باعتزال الفن بشكل نهائي .

فكتبت في تعليقها عليها : ” أعلم أن الكثير منكم ينتظر عودتي بفارغ الصبر ولم أكن أنوي أن أنقل لكم خبر يزعجكم في هذه الايام ” .

وتابعت قائلة : ” ولكن بعد تفكير مطول اتخذت قرار الاعتزال وهو قرار فردي نابع مني .. ارجو منكم احترام حياتي الشخصية ودعوني أعيش حياتي الأسرية بسلام وأمان ” .

وأضافت جيهان عبد العظيم : ” لن أغلق حساباتي ابدا .. أي شخص يريد متابعتي يتابعني على قناتي التي لن انقطع عنها ابدا .. محبتي الدائمة لكم ” .