فنانة كويتية تثير الجدل: “أنا تزوجت 4 مرات ولو لم أكن مرغوبة وجميلة لما كنت تزوجت””

“أنا تزوجت 4 مرات ولو لم أكن مرغوبة وجميلة لما كنت تزوجت”، وأضافت، “لأني زينة قاعدة أتزوج”، بهذه الكلمات ردّت ​الفنانة الكويتية أبرار​ على الأسئلة التي وجهّت إليها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث انه وفي دردشة مع متابعيها كشفت ابرار عن بعض تفاصيل حياتها الشخصية وأضافت:” لو لم أكن مرغوبة لكنت جلست ويدي على خدي. بعض المطلقات يقلن لي: “أبرار نحن مطلقات ويعيّبون علينا” . المطلقة لها كرامة ولا يوجد رجل يذلّها ويهزّئها ويخونها. المطلقة تعيش براحة”.

وقد أثارت تصريحات أبرار هذه جدلاً كبيراً وتعرضت للكثير من الإنتقادات، حيث أشار البعض إلى أن هناك رجال يتزوجون من أبرار طمعًا بفلوسها، في حين أنّ البعض قال إنها لا تحسن اختيار الشريك، بدليل أنها تزوجت وطلّقت أكثر من مرة.