فنانة لبنانية بحاجة لعملية سريعة بسبب السرطان وتطلب المساعدة

نشرت صفحة الفنانة اللبنانية بولينا أن الفنانة بحاجة للتبرعات لإجراء عملية كبيرة وعلاج كيميائي، بسبب معاناتها مع مرض السرطان.
بولينا الفنانة التي إشتهرت في تسعينيات القرن الماضي، ومن أشهر أغنياتها “تحايرني”، هي عضو في نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، وتعيش في فرنسا منذ سنوات.
صباح الخير جميعا
لو سمحتوا #بولينا بحاجة ضرورة لتبرعاتكم حالتها تتدهور وهي بحاجة لعملية كبيرة وعلاج #كيماوي لل #lymphatique_cancer
ما النا الا الله وانتوا للاستعلام 0033642713389 أو #التبرع بنك عودة
Bank Audi
IBAN: LB5900560000000000145391
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Khaled El Abed https://t.co/3ptsPJnI9Q
— Paulina 🎧🎤بولينا (@PaulinaLebanon) June 27, 2019