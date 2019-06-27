فنانة لبنانية بحاجة لعملية سريعة بسبب السرطان وتطلب المساعدة

نشرت صفحة الفنانة اللبنانية بولينا أن الفنانة بحاجة للتبرعات لإجراء عملية كبيرة وعلاج كيميائي، بسبب معاناتها مع مرض السرطان.

بولينا الفنانة التي إشتهرت في تسعينيات القرن الماضي، ومن أشهر أغنياتها “تحايرني”، هي عضو في نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، وتعيش في فرنسا منذ سنوات.