نشرت الفنانة اللبنانية ” جوي خوري ” منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أعلنت من خلاله عن اعتزالها الفن والتمثيل بشكل نهائي .

فكتبت في منشورها قائلة : ” 12 سنة وراء و قدام الكاميرا حلوين ومرين .. قررت اليوم ودّع مشواري التمثيلي المتواضع .. أنا بشكركم على محبتكم ودعمكم خلال السنين يلي مرقت ” .

وتابعت : ” بس يصير شغفك هوي شغلك ومصدر عيشك بتتغير نظرتك وعلاقتك فيه .. كرمال ضل حبّ التمثيل قررت بعّد عن الشغل فيه .. ورقة اعتزال .. حان الوقت ” .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية جوي خوري كان مسلسل ” الساحر ” الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي .