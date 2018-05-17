فنانة مسيحية تستقبل رمضان بطريقة غير تقليدية.. خمنوا من هي!

أثارت صورة نشرتها الفنانة المصرية، هالة صدقي، إعجاب مستخدمي ومغردي مواقع التواصل في مصر.

ونشرت الفنانة المصرية مسيحية الديانة صورة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من داخل مسجد السيدة نفيسة، وعلقت تقول “من السيدة نفيسة كل سنة والبشرية بخير وكل رمضان واحنا متجمعين على كل الحب والخير لبعض”.

الفنانة نشرت الصورة قبل ساعات قليلة من بدء أول أيام شهر رمضان المبارك، ونالت إعجاب النشطاء ورواد مواقع التواصل، واعتبروها رسالة لنبذ التعصب والكراهية والتأكيد على قيمة المحبة والمودة بين نسيجي الأمة في مصر.