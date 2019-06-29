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فنانة مصرية تعلن اجهاضها: “البيبي مات”

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كوكي مجدي

كوكي مجدي

كشفت الفنانة المصرية كوكي مجدي عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها للإجهاض مؤخرا.

وعبر حسابها على الفايسبوك، كتبت كوكي ” البيبي مات و عملت العمليه الحمد لله قدر الله وما شاء فعل يا رب متكتبش علي حد الوجع ده ابدا”.

وفي وقت سابق شاركت كوكي متابعيها بحالتها الصحية وأنها تعاني من حالة نزيف حاد جراء تعرضها للإجهاض.

يذكر أن كوكي مجدي هي شقيقة الفنانة روبي، ومتزوجة من لاعب كرة القدم إسلام صيام من 2014، وأنجبت منه ابنة واحدة.

البيبي مات و عملت العمليه الحمد لله قدر الله وما شاء فعل يا رب متكتبش علي حد الوجع ده ابدا

Posted by Koky Magdy on Saturday, June 29, 2019

ادعولي انا عندي نزيف و اجهاض

Posted by Koky Magdy on Thursday, June 27, 2019

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