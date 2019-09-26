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فنانة مصرية تكشف عن تبنيها طفلة

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كشفت الفنانة المصرية ” منة فضالي ” عن قيامها مؤخرا بتبني طفلة والتكفل بكافة مصروفاتها وخاصة أن حلم الأمومة مازال يطاردها وأنها مازالت تستطيع تحقيقه إن لم يسرقها العمر .

كما أشارت إلى إنه في حال عدم زواجها وضياع فرصة الإنجاب سوف تتبنى رضيعا ليعيش معها ويكبر معها .

فقالت : ” في حال عدم زواجي خلال الأعوام المقبلة سأتبنى طفلا صغيرا ولكني لن اكتفي بتكفل مصاريفه بل أريد أن يعيش معي وأن يكبر وهو بمنزلي ” .

وتحدثت إنها تؤجل خطوة الزواج لحين إيجادها الرجل الذي يناسبها ولن تتزوج لمجرد الزواج فقط .

وعلقت على ذلك قائلة : ” الزواج خطوة في حساباتي ولكني لن أتخذها إلا إذا وجدت الرجل الذي أشعر أنه يناسبني وسوف يسعدني وإذا لم أجده سوف اتبنى طفلا ” .

وأكدت أنها لا تعيش قصة حب بالوقت الحالي وأن كل علاقاتها العاطفية انتهت بالفشل .. واعتبرت أنها امرأة لا حظ لها مع الرجال .

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