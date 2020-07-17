تحدثت الفنانة المصرية أميرة فتحى عن تجربتها مع التحرش كاشفة عن تعرضها لتحرش لفظي من قبل بعض النساء بعد نشرها صورة لها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت أميرة فتحي في تدوينة: “مكنتش عايزة اتكلم في موضوع التحرش بس اللي عايزة اقوله ان التحرش بالألفاظ ميقلش عن التحرش الجسدي”.

وتابعت “أنا من ايام تقريبا اتصورت مع صديقي واللي هو في نفس الوقت المدرب اللي معايا وكانت صورة عادية جدا وكان في جزء من جسمي بان من التيشرت غصب عني حاجة مقصدهاش اللي عايزة اقوله اني اكتشفت ان اللي اتحرشوا بيا لفظيا هما البنات والستات للاسف وده شفته على غروب خاص بالستات وانا في الجروب ده ولكن عمري ما تفاعلت معاه وحد من اصدقائي هو اللي قالي لأنه بيشتغل في مباحث الانترنت وسألني لو عايزة اقدم بلاغ في الجروب وقلتله لاء واكتفيت انه مسحلي الصورة”.

واضافت أميرة فتحي قائلة “للأسف زي مافي رجالة متحرشين في ستات متحرشين وانا شايفة ان دول اصعب ودي وجهة نظرى”.