كشفت الفنانة المصرية الشابة ” بسنت شوقي ” عن تعرضها للتحرش من خلال تلقيها رسالة من متابع عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” .

وعلى خطى الفنانة ” رانيا يوسف ” قامت بسنت بنشر صورة من الرسالة وأرفقتها بالرابط الخاص بحساب هذا الشخص لفضحه والإبلاغ عنه .

وكتبت بسنت شوقي في تعليقها هذه الصورة التي نشرتها من خلال خاصية الإستوري قائلة : ” الشعب المتدين بطبعه .. أستاذ محمد السيد المتحرش بعت الرسالة دي على الصفحة الرسمية بتاعتي ولفت نظري أوي حضرته كاتب شغال في إيه ” .

وتابعت : ” أنا مش فاضية الحقيقة اليومين دول علشان أبلغ مباحث الإنترنت فهتكفي بفضحه .. وده لينك لبروفايله يايرت تعملوا ريبورت ” .