حلت الفنانة ” ألفت عمر ” ضيفة مع الفنان ” إدوارد ” والإعلامية ” نانسي مجدي ” في برنامج ” القاهرة اليوم ” والتي كشفت من خلال اللقاء عن أسباب غيابها عن الساحة الفنية لمدة 4 سنوات .

فأشارت ألفت عمر إلى أنها استقرت لفترة في الولايات المتحدة الأمريكية وكانت قد أنجبت أيضا إبنها الذي يبلغ من العمر 7 سنوات فانشغلت بهذا الأمر .

وتابعت : ” اتاخدت من هنا في مسلسل عمر بن الخطاب برة مصر رحت سوريا قعدت فيها شوية وبعدين اترشحت على فيلم تاني في أمريكا فقعدت شوية وخلفت يعني شوية مراحل كده خدتني برة الحكاية ” .

وأضافت : ” وبعدين لما بدأت ارجع بدأت اتفرج على الموقف وكنت عايزة ارجع بشكل كويس لقيت الخريطة طبعا اتغيرت بشكل كبير وفيه منهم فاكرني وناس منهم لأ وناس نسيت وتقولي إنتي فين ” .

واختتمت ألفت عمر حديثها قائلة : ” أنا المسئولة عن اللي حصل وأنا مش حاسة بالظلم وأنا ركزت في إبني ومركزة دلوقتي في شغلي وأنا متفائلة وممكن أعوض واستثمرت في السنة الأخيرة درست برة تمثيل وجوة ” .