فنانة معتزلة تعلن عن رغبتها في العودة إلى التمثيل

نشرت الفنانة المصرية المعتزلة ” نسرين إمام ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو لها من أحداث فيلم ” النبطشي ” .
والتي كانت قد شاركت فيه كضيفة شرف مع الفنان المصري ” محمود عبد المغني ” وعرض في دور السينما في عام 2014 .
وكشفت نسرين إمام في تعليقها على مقطع الفيديو عن رغبتها وإشتياقها إلى العودة للتمثيل .
فكتبت : ” أحلى أيام ” .. وأضافت في تعليقاتها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” : ” ذكريات فيلم النبطشي بجد وحشني التمثيل قوي ربنا يسامحك ياللي في بالي ” .
في إشارة منها إلى زوجها المنتج ” تامر مرسي ” الذي منعها من التمثيل بعد زواجهما من أجل أن تتفرغ إلى حياتها الأسرية وعائلتها ووافقت على ذلك .
يذكر أن نسرين إمام قد بدأت حياتها الفنية من خلال مسلسل ” حنان وحنين ” والذى شاركت فى بطولته الفنان عمر الشريف .. ولها عددا من الأعمال الدرامية منها مسلسلي قلب ميت وبرة الدنيا .
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">