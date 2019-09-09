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فنانة معتزلة تعلن عن رغبتها في العودة إلى التمثيل

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نشرت الفنانة المصرية المعتزلة ” نسرين إمام ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو لها من أحداث فيلم ” النبطشي ” .

  والتي كانت قد شاركت فيه كضيفة شرف مع الفنان المصري ” محمود عبد المغني ” وعرض في دور السينما في عام 2014 .

وكشفت نسرين إمام في تعليقها على مقطع الفيديو عن رغبتها وإشتياقها إلى العودة للتمثيل .

فكتبت : ” أحلى أيام ” .. وأضافت في تعليقاتها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” : ” ذكريات فيلم النبطشي بجد وحشني التمثيل قوي ربنا يسامحك ياللي في بالي ” .

في إشارة منها إلى زوجها المنتج ” تامر مرسي ” الذي منعها من التمثيل بعد زواجهما من أجل أن تتفرغ إلى حياتها الأسرية وعائلتها ووافقت على ذلك .

يذكر أن نسرين إمام قد بدأت حياتها الفنية من خلال مسلسل ” حنان وحنين ” والذى شاركت فى بطولته الفنان عمر الشريف .. ولها عددا من الأعمال الدرامية منها مسلسلي قلب ميت وبرة الدنيا .

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#tattoo @mahmoud.abdelmoghny أحلى ايام 😍😍

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