فنانو مهرجان الاسكندرية يستقبلون دريد لحام بالتصفيق الحاد والدموع … فيديو

استقبل الفنانون المشاركون فى مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط ، الفنان دريد لحام بالتصفيق الحاد والدموع بعض عرض فيلم “دمشق حلب” الذى يلعب دور بطولته.

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ويروى الفيلم حكاية رحلة افتراضية فى حافلة لنقل الركاب، بين دمشق وحلب تجتمع ثلة من الناس مختلفى التوجهات والأعمار والأهواء، بحيث تشكل صيغة ما عن المجتمع السورى، بما يحمله من تنوع وتعدد فى طيف بنيته الاجتماعية، حيث يسافر “عيسى” المذيع السابق إلى حلب لزيادة ابنته، وفى الحافلة يتضافر جزء من مصيره مع مصائر من وجدهم هناك، وآخرين كانوا على تماس مع هذه الرحلة، وبأسلوب الكوميديا الساخرة يسير الفيلم فى خطاه كاشفاً إيجابيات وسلبيات تعترى بعض تصرفات هؤلاء.

ويشارك فى بطولة الفيلم مع دريد لحام كل من بسام لطفى، عبد المنعم عمايرى، شكران مرتجى، أحمد رافع، نازلى الرواس، وربا الحلبى، علاء قاسم، عاصم حواط، سيناريو تليد الخطيب وإنتاج المؤسسة العامة للسينما.